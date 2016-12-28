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28 Aralık 2016 16:53

Korkuteli’nde uyuşturucu operasyonu

Korkuteli’nde uyuşturucu operasyonu

28 Aralık 2016 16:53

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, Karşıyaka ve Kiremitli Mahallelerinde 2 ayrı ev ve iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda M.Y. isimli şahıs yakalanırken, aramalarda 80 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 10 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 1 adet 7,65 mm MKE ibareli dolu fişek, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan siyah boru üzerine bantlanmış aparat ele geçirildi. M.Y. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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