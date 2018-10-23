Korkuteli'nde yakalanan kaçak avcılara ceza yağdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 10 bin 765 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Korkuteli Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekibi ile Bozova Jandarma Karakolu personeliyle beraber yapılan yol kontrolü sonucunda 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 11 adet çamurcun, 1 adet karabaş patka ve 1 adet yeşilbaş ördek avladıkları tespit edildi.

Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ve silahlarında takoz bulundurmalarından dolayı toplamda 10 bin 765 TL idari para cezası ve tazminat raporu düzenlendi. Ayrıca silahlara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünün, av koruma ve kontrol faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre tüm özveriyle sürdürdüğü bildirildi.