Korkuteli'ne 4 yılda 200 milyon TL'lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 yılda Korkuteli'ne de 200 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında büyük bir yoğunluğun yaşandığı Korkuteli'de de alt yapıdan üst yapıya önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Korkuteli'ye yönelik hizmetler tüm hızıyla devam ediyor.

Cadde düzenlemeleri ilçenin imajını değiştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ilk olarak ilçenin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan otogarla ilgili sıkıntıları çözdü. İlçede trafiğin kilitlenme noktasına geldiği Fatih Caddesi yeniden düzenleyerek, Korkuteli'nin girişine yakışır hale getirdi.

5 yıldızlı köy konağı

Ulaşım açısından büyük önem taşıyan Hükümet Caddesi, Eski Hastane Caddesi, Alaaddin Keykubat Caddesi ile Atatürk ve Mehmet Akif caddelerinde de asfalt, peyzaj, kaldırım, aydınlatma ve altyapı çalışması gerçekleştirildi. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda asfaltlanmadık yol kalmadı. Avdan Mahallesi'ne 5 yıldızlı bir köy konağı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları ile ilçenin imajı değişti.

Üreticinin yüzü gülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde toptancı hali düzenleme çalışmalarının yanı sıra sulama suyu projeleri ile de üreticiye destek veriyor. Yaklaşık 800 bin TL'ye mal olan kapalı devre sulama sistemi ile Başpınar Mahallesi'nde 2 bin dönüm arazi sulanıyor.

İçme suyu sorunu tarihe kavuşuyor

ASAT'ın 41 milyon TL'ye gerçekleştirdiği Manay'dan su getirme projesi ile de Korkuteli'de özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorunu çözüne kavuşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli mezbahasında yaptığı iyileştirmeler ile geçmişten gelen sorunları da çözerek ilçede daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan kesimi yapılması noktasında önemli bir hizmet sundu.