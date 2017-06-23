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23 Haziran 2017 11:31

Korkuteli’ne savcı ve hakim ataması

Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına atanan Ahmet Bedir ve Korkuteli Hâkimliğine atanan Büşra Şemşek göreve başladı.

Korkuteli’ne savcı ve hakim ataması

23 Haziran 2017 11:31


Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Talip Ergen’nin Osmaniye Hâkimliğine, Hâkim Selçuk Karacaoğlu’nun da Osmaniye Hakimliğine tayin edilmesinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına atanan Ahmet Bedir ile Korkuteli Hâkimliğine atanan Büşra Şemşek, Korkuteli Adliyesi’ndeki görevlerine başladılar.


Ramazan Bayramı’ndan önce Korkuteli’ne gelerek göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bedir ve Hakime Büşra Şemşek’in ilk görev yeri oldu.


Görev süreleri içerisinde iyi işler yapmayı hedeflediklerini söyleyen Bedir ve Şemşek, adaleti sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.




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