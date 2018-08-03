Korkuteli’nin ’karyağdı armudu’ tescillendi

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "Üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda hareketlilik yaşanacak ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Korkuteli ve yöreye özgü yetişen karyağdı armudunun coğrafi işaretli ürünler arasına alınarak markalaştırılması sona erdi. Finike portakalı ve Manavgat susamının ardından karyağdı armudu coğrafi işaretli ürünler arasına dahil oldu. Türkiye’de ‘Ankara armudu’ olarak da bilinen ve Korkuteli ilçesinde üretimi yaygın olan karyağdı armudunun tescili için iki il arasındaki rekabeti Antalya kazandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurular neticesinde armut türünün ‘Korkuteli karyağdı armudu’ olarak coğrafi işaret tescilini yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumunun tescil belgesi, 1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer aldı.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "İlçemizin birçok mahallesinde yetişen, aroması ve kalitesi ile büyük bir önem taşıyan Korkuteli karyağdı armudu 6967 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 41. maddesi kapsamında tescil edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu coğrafi tescil ile karyağdı armudu gereken önemi daha fazla kazanacaktır. Üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda hareketlilik yaşanacak ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır. Korkuteli karyağdı armudunun tescili hayırlı olsun. Karyağdı armudu ilçemizin 9 mahallesinde üretiliyor, toplum yapısı ve havası karyağdı armudunun yetişmesinde önemli bir rol oynuyor. Onun için aroması, kalitesi ve verim yüksekliği buna bağlıdır. 35 bin dekar alanın yüzde 75’i sulanabilen durumdadır. Sulama sisteminin yenilenmesiyle armut yetiştiriciliği daha da önem kazanacaktır" dedi.