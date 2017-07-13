Korkuteli’nin üç mahallesine su yatırımı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli’nin Büyükköy, Küçükköy ve Çaykenarı Mahalleri’nin eskiyen ve yetersiz kalan hatlarını yenilemek üzere çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Küçükköy Mahallesi’ne 11 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı çekiliyor. Büyükköy ve Çaykenarı Mahallerinde de yetersiz gelen hatlar yenilenirken, mevcut depoları beslemek için yeni sondajlar açıldı. Su miktarı artırılan bu depolardan Çukurca, Leylek, Karakuyu, Söğütçük ve Bayatbademleri Mahallelerine de su takviyesi sağlanıyor.