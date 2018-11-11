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Korkuteli'nin yaylalarına mobil hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin yayla mahallelerine sağlık, ağız ve diş sağlığı taraması, sosyal tespit ve mobil kuaför hizmetleri götürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin yayla mahallelerine sağlık, ağız ve diş sağlığı taraması, sosyal tespit ve mobil kuaför hizmetleri götürdü.


Korkuteli'ye bağlı Ulucak, Beyiç, Avdan ve İmecik Mahallelerinde yaşayan çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför hizmeti verildi. Çocuklara diş eğitimi, kadın ve erkeklere kuaförlük hizmeti sunulurken, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler ise sağlık kontrolünden geçirildi.



Çocuklara diş bakımı eğitimi verildi


Sosyal Hizmetler ve Sağlık Hizmetler Dairesi Başkanlarının idaresinde gerçekleştirilen çalışmaya, doktor, hemşire, sosyolog, psikolog ve kuaför olmak üzere geniş bir ekip katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen ekip içerisindeki diş doktoru tarafından 337 çocuğa diş temizliği, bakımı ve fırçalama teknikleri uygulamalı anlatılıp diş macunu, diş fırçası, konuyu anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi.



Doktorlar tek tek muayene etti


Bakıma ihtiyaç duyan hastalar ve engellileri evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Sosyal güvencesi olmayan 207 ihtiyaç sahibi için inceleme yapılıp sosyal kart talebi alındı. Sosyologlar evlerde incelemeler yapıp vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Ayrıca hasta olan yaşlı kadın ve erkekler tek tek muayene edildi. Tansiyonları ve şekerleri ölçülen hastaların sağlıkla ilgili şikayetleri dinlendi. Durum önem arz edenler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Doktorlar yaklaşık 300 kişiye vatandaşın sağlık taramasını yapıp gerekli konularda bilgiler aktardı.



Mobil Kuaför yaylarda


Mobil tırda ise genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan 80 kişiye saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. Çocukların saçları tıraş edildi, yaşlıların sakalları kesildi. Kızların ise saçları istedikleri şekillerde örüldü.

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