Köse: “24 Haziran, çocuklarımız torunlarımız için önemli”

İstikrarın devam etmesi, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için çok çalışmalıyız” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve adayı Mustafa Köse, seçim çalışmalarına Kaş ilçesinde devam etti. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, meclis üyeleri ve partililerle birlikte, Kalkan, Akbel, Yeşilköş, Patara, Ova, Kınık Mahallelerinde esnafları ziyaret eden Köse, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çavdır Mahallesi’nde Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Köse, akşam da Palamut Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için önemine değindi.

Köse, “Ülkemizin büyümesi, kalkınması, 2002 yılından bugüne yakalanan istikrarın devam etmesi adına bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimler önemliydi. Ancak 24 Haziran seçimleri hepsinden daha önemli. Sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çok önemli. Çünkü bu seçim, geleceğin Türkiye’sinin şekilleneceği bir seçim olacak. İstikrarın devam etmesi, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için çok çalışmalıyız” dedi.

“Çok büyük kazanımlar elde ettik”

Türkiye’nin 16 yılda geldiği noktayı açıklayan Milletvekili Köse, “2002 yılından bugüne çok büyük kazanımlar elde ettik. IMF kapılarında borç dilenen, işçisinin memurunun parasını ödeyemeyen bir ülkeden, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldik. Bunlar kolay olmadı. Bundan rahatsız olanlar tabiî ki var. PKK bundan rahatsız, FETÖ bundan rahatsız. Bizim büyümemizi gelişmemizi istemeyenler rahatsız. Biz bunlara inat daha çok çalışacağız ve bunları rahatsız etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Köse, şöyle devam etti: “24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izniyle yeniden seçeceğiz. Bununla birlikte MHP ve BBP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı’na da oyumuzu vereceğiz. Mecliste Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmak olmaz. Güçlü bir meclis ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulacak hükümete destek vereceğiz. Meclisin ne kadar önemli olduğu listelere bakınca anlıyoruz. Listelerde, Başbakanımız ve Bakanlarımız da yer aldı. Antalya’da da Türk’ün adını dünyaya duyuran Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu listenin başında yer aldı” dedi.

“Türkiye şahlanışa geçecek”

Bu milleti artık kimsenin dize getiremeyeceğini vurgulayan Köse, “Bu millet artık uyanmıştır. AK Parti ile başlayan Türkiye’nin yükselişi, 24 Haziran’dan sonra yine AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde şahlanışa geçecektir. Sizler Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek verirseniz, bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Mustafa Köse, mahalle ziyaretleri sırasında Çavdır Mahallesi’nde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim ofisini ziyaret ederek, MHP yöneticileri ile sohbet etti.