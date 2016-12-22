KOSGEB’te ’kapılar erken kapandı’ tartışması

Antalya’da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), faizsiz 50 bin liralık kredisinden son günde yararlanmak isteyen vatandaşlar, 23.59 olarak bildikleri son başvurusu süresinin il müdürlüğünden 17.30 olduğu yanıtını alınca görevlilerle tartıştı.

Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ’lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB’in 50 bin TL’lik kredi faiz desteği uygulamasının son gününde de İl Müdürlüğü binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Akşam saatlerine kadar azalmayan kuyruklar sonrası, KOSGEB yetkilileri dışarıda kalan vatandaşları sırayla içeri almaya başladı. Öte yandan İl Müdürlüğü binasının girişinde cama yapıştırılan başvuru takvimindeki son kayıt süresinin 23.59 oluşu dikkat çekti. Saatler 17.30’u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.



Kapılar 17.30’da kapanınca tepki gösterdiler

Faizsiz krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar 23.59 olarak bildikleri başvuru saatine karşın KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü’nün 17.30’da kapıları kapatmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar KOSGEB binası ön kapısında başvuru süresi bildirgesinde yazan süreye aldandıklarını dile getirirken, dışarıda kalan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Arka kapıdan girmeye çalışan vatandaşlardan bazıları içeri alındı, içeri alınmayan bir vatandaş ise kredi başvurusu yapmaktan vazgeçti. Tartışmaların büyümesi üzerine KOSGEB Antalya İl Müdürü dışarı çıkarak vatandaşları içeri aldı.



"Kaba kuvvet kullanınca kapı açılıyor"

Krediden yararlanmak üzere İl Müdürlüğüne gelen Bayram Çay, "Hem 24 saat açık diyorlar hem kapıyı kapatıyorlar" diye tepki gösterirken, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürüp kredi almaktan vazgeçtiğini belirten Sait Uğur da, "KOSGEB krediyi dağıtıyorsa esnafa yardımcı olmak istiyorsa şartlar eşit olacak. Beyefendi kaba kuvvet kullanınca kapı açılıyor, kaba kuvvet kullanmayınca bizim gibi sakin insanlara kapı kapatılıyor. Sıra yüzünden geciktik. Eğer mesai bittiyse kimse alınmayacak, bitmediyse herkes içeri alınacak" diye konuştu.



"Rahattım, yetişeceğimi düşünmüştüm"

Öğlen saatlerinde KOSGEB’e geldiğini belirten Kuaför Hülya Arısoy ise, evraklarında düzeltmeler yapmak için tekrar dışarı çıktığını ama geldiğinde içeri giremediğini anlattı. Arısoy, "Sıram geldi girdim, sonrasında evrakın eksik olduğunu, eleneceğimi söylediler ben de düzeltmeye gittim. Ama bu saate anca yapabildim. Çünkü internette sistem çökmüş. 24.00’a kadar olduğunu biliyordum. Yetişeceğimi düşünerek rahattım ama baktım kapılar kapalı" şeklinde konuştu.