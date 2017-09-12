KOSHİM çatısı altında 15 bin zengin kitap arşiviyle hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, 7’den 70’e herkesi kucaklıyor. Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’nde 10 ay gibi kısa bir süre içinde 3 bin 500 kişiye kitap verildi. Kütüphaneyi üye vatandaşlar, 20 gün içinde geri getirmek şartıyla diledikleri kitabı ücretsiz alabiliyorlar.

Kütüphane otomasyon sistemiyle internet ortamından da okurlara kitap arşivini açan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi Dünya ve Türk Edebiyatı, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset, din ve çeşitli araştırma konularında zengin kitap arşiviyle bölge halkına hizmet veriyor. Ayrıca Atatürk gibi yakın tarihimize yön vermiş isimlerinde kitapları yine kütüphanede geniş şekilde yer alıyor.

KOSHİM çatısı altında hizmet veren kütüphanede yeni eğitim-öğretim yılı öncesi incelemede bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesinin güncel ve zengin kitap arşiviyle yeni eğitim yılında öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi. Amaçlarının ferah ve modern bir ortamda gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, şuana kadar 900 üye sayısına ulaştıklarını kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, özellikle öğrencilerin sıkça kullandığı KOSHİM Kütüphanesinin tüm Antalyalılara açık olduğunu bildirdi.