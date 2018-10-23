Koyaaltı güvenlik kurulu toplantısı

Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı'nın her ay düzenlediği ilçe güvenlik kurulu toplantısı, Aşağıkaraman Mahallesinde gerçekleştirildi. Kaymakam Kamil Köten başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Karaarslan, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar, Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) Başkanı Durali Kolpak, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda ilçenin güvenliği ve huzuru için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Turizme açılması için destek istedi

Konyaaltı Kaymakamı Köten, toplantının ardından beraberindeki heyetle birlikte Aşağıkaraman Mahallesinde bulunan doğa harikası Kapuz kanyonunu gezdi. Kaymakam Köten ve beraberindekiler, Kapuz'un güzelliğine hayran kaldı. Kanyon hakkında bilgi veren Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze, bölgenin tanıtımı ve turizme açılması için destek istedi. Kamil Köten, kanyonun turizme kazandırılması amacıyla gerekli adımları atacaklarını söyledi.