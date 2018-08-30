Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’nde oturan çiftçiler, mısır tarlalarına dadanan ve günde bir dönüm mısırı tükettiği dile getirilen yaban domuzunun peşine düştü. 45 gün boyunca takip edilen yaban domuzu, dün gece köylüler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Köylülere ait köpeklerin yardımı ile kaçtığı orman içerisinde bulunan yaban domuzu, daha sonra köpeklere yakın bir alana bırakıldı.

"Bir dönüm mısıra zarar veriyordu"

Domuzun günde bir dönüme yakın mısır tarlasına zarar verdiğini ifade eden çiftçi Mustafa Güvendiren, "45 gündür takip ediyorduk. Akşamları ormandan inerek mısır tarlalarımıza zarar verdi. Sonunda dün nöbet tuttuk ve etkisiz hale getirdik. Bölgemiz ormanlık alan olmasından dolayı buna benzer bir çok olay yaşanıyor. Ormanımızda birden çok domuz yaşıyor. Geri kalanları da etkisiz hale getireceğiz" dedi.