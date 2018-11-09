Koyun hırsızlarının sinsi planı

Antalya'da bir ahırdan çaldıkları 10 bin TL değerindeki 5 koyunu hafif ticari araçla taşırken polisin kovalamacası sonucu yakalanan 2'si erkek 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, koyunların sahibinin sağlık kontrolü için ahırdan ayrılmasını fırsat bildiği ve kısa süre içinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Antalya polisi dün öğle saatlerinde Uncalı kent mezarlığı yakındaki kavşakta şüphe üzerine içinde 3'ü kadın, 5 kişinin bulunduğu 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru yoluna devam etti. Polis, Zeytinköy bölgesinde yaklaşık yarım saat kovaladığı aracı çıkmaz bir sokakta durdurdu. Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Aracı kullanan Zeki Ş. ve yanındaki Tarık Ş., Nurhayat Y.T., Gülseren Ş., Gülden Y. gözaltına alındı.

Piyasa değeri 10 bin TL olan koyunların Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki Rafet Güven'e ait ahırdan çalındığı belirlendi. Sağlık kontrolü için ahırından uzaklaşan Güven'in koyunlarının çalındığından habersiz olduğu ve jandarma ile polisin telefonla aranmasıyla olaydan haberdar olduğu belirtildi. Koyunlarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden teslim alan Rafet Güven, şüphelilerden de şikayetçi oldu. Koyunlarını teslim alan Rafet Güven polis ve jandarmaya teşekkür etti.

İfadelerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.