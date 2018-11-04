KPSS ön lisans sınavına geç kalan adayların üzüntüsü

İki yıllık mezunlar için iki senede bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yaşandı. Geç kaldığı için sınava giremeyen adaylar ise büyük üzüntü yaşadı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) iki yıllık mezunlar için iki senede bir yaptığı KPSS, sabah saat 10.15'de başladı. Sınavda toplam 120 soru sorulurken, sınav süresi ise 130 dakika olarak belirlendi. Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da sınava girecek olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara akın etti. Okulların önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. ÖSYM'nin '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar içeriye alınmadı. Geç kaldığı için okul önünde ellerinde nüfus cüzdanları ve sınav belgeleriyle kalan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.

Oğlunun sınava girdiğini belirten Menderes Barkın, “Daha önce belirtilen adrese Cumartesi günü geldim. Oğlumun sınava gireceği yeri öğrendim. Bugün de rahat bir şekilde geldik. Ulaşımla ilgili farklı sıkıntılar olduğu için sabah erken saatlerde geldik. Bazılarının kimlikleri bile yoktu. Biraz da kendimizi suçlu görmemiz lazım. Ben oğluma da güveniyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur” dedi.

“Ben o kapıda 1 saat boyunca bekledim”

Sınava geç kalan adaylardan 23 yaşındaki Yasin İzgi ise, sınava çok hazırlandığını belirterek, trafik ve üniversite kapısında yapılan çalışmadan dolayı sınava geç kaldığını söyledi. İzgi, “Üniversite yapıldığında açılan kapı büyük ana kapısı kapalıydı. Herkes oradan girilecek diye biliyor ama bugün kapatılmış. Daha önce de kapatılmış olabilir, benim bunu bilme şansım yok. Zaten sınava çalışacağım için ne telefonla ilgilendim ne de televizyon izledim. Ben o kapıda 1 saat boyunca bekledim” şeklinde konuştu.