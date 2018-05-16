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16 Mayıs 2018 14:55

Kreş öğrencilerinden muhteşem gösteri

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören çocuklar annelerine özel gerçekleştirdikleri yılsonu gösterileri ile büyüledi.

Kreş öğrencilerinden muhteşem gösteri

16 Mayıs 2018 14:55


Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde ve Cam Piramit alanında hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören 4-6 yaş grubu 57 çocuk yılsonu gösterisinde hünerlerini sundu. Minikler İngilizce, jimnastik, halk oyunları, dans ve şarkılarla aileleri ve davetlilere keyifli anlar yaşattı. Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda düzenlenen yılsonu gösterisine ilgi yoğun oldu. Programda anasınıfı öğrencileri şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Anneler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri hazırladıkları şarkılar ve drama gösterileriyle alkış aldı.




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