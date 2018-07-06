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06 Temmuz 2018 15:10

Kreş öğrencilerine ahşap oyuncak eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında oyuncak ustası Haşim Usta, Konyaaltı Belediyesi Kreşi öğrencilerine el yapımı ahşap oyuncak eğitimi verdi.

Kreş öğrencilerine ahşap oyuncak eğitimi

06 Temmuz 2018 15:10


Konyaaltı Belediyesi, Kent Gönüllüsü Projesiyle alanında uzman kişileri farklı branşlarda halkla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda oyuncak ustası Haşim Usta, çocukların hayal dünyalarını süsleyen oyuncak yapımını öğretiyor. Konyaaltı Belediyesi Gürsü Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde öğrencilerle bir araya gelen Haşim Usta, çocuklara rüzgar gülü yapımının inceliklerini anlattı. Kreş öğrencilerine rüzgar gülü yapmayı öğreten Haşim Usta, dersin sonunda öğrencilere, yaptıkları rüzgar gülünü nasıl kullanacaklarını gösterdi.


Minik öğrenciler, yaptıkları rüzgar gülünü uçurmanın keyfini yaşadı. İlk etapta Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşleri’nde gerçekleştirilen ‘El Yapımı Ahşap Oyuncak Eğitimi’ ilerleyen günlerde Konyaaltı’nın farklı mahallelerinde çocuklara gösterilecek.


Çocukların el becerilerinin gelişmesine katkı sunmak istediğini belirten Haşim Usta, “El becerileri gelişen çocukların beyin yapıları daha hızlı gelişir. Bu etkinliklerle eğitimle sanatın yan yana gelebildiğini göstermek istiyoruz. İlk dersimizde rüzgar gülü yapımını ve kullanımını öğrettik. Çocuklar bugünkü derslerinde zımpara, çivi ve boncukları öğrendi. İlerleyen günlerde bu eğitimi Konyaaltı’nın dağ köylerinde yaşayan çocuklarla yapmak istiyorum” dedi.




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