Kreşi öğrencileri su savaşıyla serinledi

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu Antalya’da, Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi’nin küçük sakinleri serinlemenin eğlenceli yolunu buldu. Kreşin 3- 6 yaş arası öğrencileri, sıcak yaz gününde düzenledikleri su savaşı etkinliğiyle hem serinledi hem de eğlendi. Kreşin oyun bahçesinde düzenlenen etkinlikle öğrenciler, kimi zaman su havuzlarında serinlerken, kimi zaman da su tabancalarıyla birbirlerini ıslattı. Etkenliği düzenleyen kreş öğretmenleri de, ıslanmaktan kurtulamadı.

Belediyenin kreşlerinin yaz döneminde de eğitime ara vermeden devam ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu dönemde öğrencilere drama, zumba, beden eğitimi, seramik ve bale eğitimi verdiklerini söyledi. Haftanın bir günü de öğrencileri geziye götürdüklerini dile getiren Muhittin Böcek, kurs ve gezilerin dışında kreşlerde zaman zaman düzenlenen etkinliklerle eğlenceye de yer verdiklerini kaydetti.

Başkan Böcek, Uncalı Çocuk Kreşi’nde düzenlenen su savaşı etkinliğiyle öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de sıcak yaz gününde serinleyerek rahat bir nefes aldıklarını kaydetti.