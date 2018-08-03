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03 Ağustos 2018 16:45

Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu iddia dilen şahıs evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi.

Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

03 Ağustos 2018 16:45

Evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyen şahıs polise zor anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi’ne yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi. Tüm çabalara rağmen Osman G. kapıyı açmazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden içeriye biber gazı sıkarak girdi. Polisleri kendisine yaklaştırmayan Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, elinde ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı.


Gerek yakınları gerekse polislerin ikna çabaları karşısında direnen ve elindeki bıçağı yakınına gelenlere sallayan Osman G. 1,5 saati aşkın bir süre korkuluk demirlerine asılı bir şekilde direndi. Bu sırada aşağıya düşme ihtimaline karşısında itfaiye görevlileri balkonun altına şişme yatak koydu.


Zaman geçtikçe yorulan Osman G.’nin bir anlık dalgınlığını değerlendiren 2 polis memuru elindeki bıçağı alarak ayaklarından sıkıca tuttu. Balkondaki polisler ve yakınları Osman G.’yi ayaklarından yakalarken, itfaiyenin merdivenine çıkan 2 polis memuru şahsı uzun uğraşlar sonucunda güçlükle ellerini kelepçeleyerek balkondaki polislerin yukarıya çekmesini sağladı.


Sedyeye bağlanarak indirilen Osman G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.




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