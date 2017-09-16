Kruvaziyer Liman Projesi ihaleye hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kruvaziyer Liman Projesi’nin Antalya’nın yıllardır özlediği önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Türel, “Bu yatırımı Antalya’ya kazandırarak turizme önemli bir ivme kazandırmak, kaliteyi yükseltmek hedefimiz var. Kruvaziyer gemilerle ağırlıklı olarak gelir düzeyi yüksek üçüncü yaş kuşak turistler seyahat ediyor. Antalya’ya bu gelir düzeyi yüksek turistleri getirmek amacıyla kruvaziyer liman yapmak istiyoruz. Bu konuda uzun bir zamandır çalışıyoruz. Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararımız Başbakanımız ve planlama kurulu üyesi bakanlarımız tarafından imzalandı. Proje şu anda ihaleye hazır” dedi.

En uygun lokasyon Lara

Projeyi Büyükşehir Belediyesi’ne ait Lara Birlik plajında yapacaklarını söyleyen Türel, “300 kusur dönüm bir araziyi kapsıyor. Sahile genişliği bin metre civarında. Kruvaziyer limanla sahiller kapatılıyor diye bir takım eleştirileri görüyorum, garipsiyorum. Bu limanları sahilde yapmayıp dağ başına yapacak halimiz yok. Dolayısıyla Antalya’nın 640 kilometrelik sahilinde biz bir liman yapacaksak bu liman Antalya’nın bir kıyısında olmak durumunda. Tabi bu lokasyonun havaalanına, Kundu, Belek gibi turizm merkezlerine ve şehir merkezine yakınlığı önem arz ediyor. Lara en uygun lokasyon. Bence en büyük şansımız. Liman yapıldığında burası bir başlama ve bitme noktası olacak. Havaalanına 10 dakika. Nasıl ki Güney Amerika’ya gemilerle tura çıktığınızda önce uçakla Miami’ye gidiyorsunuz, oradan da gemilerle seyahate çıkıyorsunuz, şimdi Akdeniz’de bir tur yapılacaksa aynı şekilde uçaklar önce Antalya’ya gelecek veya son durak Antalya olacak buradan herkes uçakla ülkesine dönecek. Havaalanına yakınlığı bu yüzden önem arz ediyor. Kruz limanlarının içinde mutlaka bir de otel oluyor. Gelen turist gelir gelmez gemiye binmiyor kruz limanın olduğu otelde bir iki gün de konaklıyor.”

Akvaryum içinden karaya ulaşılacak

Başkan Türel konuşmasına şöyle devam etti:

“Kanada’daki bir kurvaziyer limanda otel, liman mendireğinin üstüne yapılmış. Dolayısıyla otel kruvaziyer limana en yakın yerde olmalıdır. Ayrıca ticari alan, yat kulübü de planlandı. Kruvaziyer limana 300 metrenin üzerinde 4 tane gemi yanaşabilecek. Ayrıca yaklaşık 420 yat kapasiteli bir marina daha olacak. Burada proje avantajlarımız var. Örneğin, limanın açıktaki mendireğine demir atan kruvaziyer gemisinden asansörlerle denizin altına iniyorsunuz. Denizin içindeki bir akvaryumdan raylı sistemle karaya geliyorsunuz. 700 -800 metrelik mesafeyi etrafınızda balıklar yüzerken muhteşem görüntülerle geçip, karaya ayak basmış oluyorsunuz. Bu da turistler için cazibeli bir durum olacak. Bu da projemiz kapsamında var.”

Yatırımcıların ilgisini çekmemiz lazım

Proje ile ilgili dünyada bu işi yapan en saygın ve önemli kruvaziyer şirketleri ile birçok görüşme yaptıklarını belirten Türel, “Ben Miami’de Kardeş Şehir Protokolü’nü imzalarken birçok görüşme yaptım. Mutlaka o yatırımcıların da ilgisini buraya çekmemiz onların Antalya’ya olan yatırım iştahını ciddi bir şekilde sağlamamız lazım. Onun için bu proje geliştirildi. Yerli ve ya yabancı yatırımcı bulunduğu takdirde ihalesine çıkıp Antalya’ya kazandıracağız” dedi.

1 Santim eksilmeyecek

Projenin Lara sahilini etkileyeceği şeklindeki çekincelere de açıklık getiren Menderes Türel, “Bu devasa projeleri bu işin uzmanı kişiler hazırlıyor. Bu kişilerin hazırlaması yetmiyor. Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü bu projeleri didik didik inceliyor. Lara Sahili, benim 3 yaşımdan 18 yaşıma kadar bütün yazlarımı geçirdiğim bir sahil. O sahilden bir santim eksilecekse ben bin tane Kruvaziyer Liman’ı Lara sahilinin 1 santimine değişmem. Dolayısıyla bunların hepsinin çok detaylı incelemeleri yapıldı. Ulaştırma Bakanlığındaki denizcilikle ilgili arkadaşlarımız tarafından denetlendi. Ve bu söylediğiniz tereddütlerle ilgili hiçbir risk söz konusu değil. Ve ben de teknik arkadaşlar bunu inceliyorken onlara söyledim; Lara Sahili’nden eğer 1 santim eksilecekse ben bu Kruvaziyer Liman’ı hiçbir şekilde burada yapmam dedim. Bu konularla ilgili bütün teknik detay incelemelerini yaptıktan sonra bu konuda onaylarını verdiler. Ve biz böyle yola çıkıyoruz. Biz işi ehline emanet eden bir anlayışın, inancın temsilcileriyiz.”