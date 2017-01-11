Antalya’da altın rengine boyanan alçıdan yapılmış külçelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ancak FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan emekli 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü M.K., adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde iki hafta önce bir mağarada bulunan ve dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçelerle ilgili yürütülen soruşturmadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınmıştı. Zanlının, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce emekli edildiği öğrenilmişti. M.K., emniyetteki ifadesinin ardından "FETÖ üyesi olmak ve örgüt adına faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.