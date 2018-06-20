Külliye Camii önünde kaçak rehber denetimi

Başta Külliye Camii ve Manavgat Şelalesi olmak üzere turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri noktalarda gerçekleştirilen denetimlerin sezon boyunca sık sık tekrarlanacağı bildirildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Turizm Danışma Bürosu Denetim elemanı Hakan Şenses, "Denetimlerimizin amacı kaçak rehber, kokartlı veya kokartsız yasaya uygun olmayan rehberlerin belirlenmesi, turistleri gezdiren acentelerin belgeli olup olmadıklarının belirlenmesi, turistleri taşıyan araçların belgelerinin kontrol edilmesi ve yasalara uygun hale getirilmesidir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Bu denetimlerimiz rehberlik mesleğini hakkıyla yapan rehberlerimizin ve acentelerimizin haklarının korunması amacıyla büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Denetimlerde yasal olmayan rehberlere ve bu rehberleri görevlendiren acentelere ceza uygulandı.