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28 Şubat 2018 12:27

Kültür Mahallesi’ne yeni semt parkı

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi’ne yeni semt parkı kazandırıyor.

Kültür Mahallesi’ne yeni semt parkı

28 Şubat 2018 12:27


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 66 mahallede eş zamanlı olarak yeni parkları tamamlayıp yeşil alan sayısını arttırıyor. Kültür Mahallesi ve çevresine hizmet verecek olan yeni park alanı 3817 Sokak’ta inşa ediliyor. Bünyesinde pergoleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve yeşil alanların yer alacağı yeni park, toplamda bin 529 metrekare alana sahip olacak.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni parkın tüm vatandaşlara ve Kepez’e hayırlı olmasını temenni etti. Şehrin yeşil alan miktarını günden güne artırdıklarını ifade eden Tütüncü, semt parklarının yanı sıra temalı parklarında çok yakında sayılarının artacağı müjdesini verdi. Tütüncü, Kepez’in yeşille doğayla bir arada kentleştiğine vurgu yaptı.


Kültür Mahallesi yeni semt parkı, devam eden çalışmalar neticesinde en kısa sürede halkın hizmetine sunulacak.




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