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12 Haziran 2018 10:28

Kültür merkezi, Türkan Şoray’ın adını taşıyacak

Sanatçı Türkan Şoray, adının Muratpaşa Belediyesi’nin çok amaçlı gösteri merkezine verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak” dedi.

Kültür merkezi, Türkan Şoray’ın adını taşıyacak

12 Haziran 2018 10:28


Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi Türkan Şoray, adının Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşaatı son aşamaya gelen çok amaçlı kültür merkezine verilmesi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.


Şoray mesajında, “Yaşarken, beni böylesine onurlandırmayı düşündüğünüz için teşekkür ederim. Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak” dedi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Türkan Şoray adını, gösteri merkezine vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. İlgili kararının Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındığının altını çizen Başkan Uysal, “Türkan Şoray Kültür Merkezi, kentimin kültür-sanat hayatının merkezi olacak. Merkezimizi, sinemamızın sultanı, Türkan Şoray’ın katılımı ile hizmete açmak bizlere ayrıca bir mutluluk yaşatacak” diye konuştu.


Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşa edilen merkezin opera ve tiyatro için tasarlandığını ve zemin katta 479, balkon ve 1’inci katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, inşaat çalışmalarını son aşamaya geldiğini söyledi.




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