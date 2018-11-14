Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ASAT tesislerini inceledi

Bakan Ersoy, turizm potansiyelinin artmasına paralel olarak arıtma kapasitelerinin de artırılması gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili bölgedeki yatırımcılarla yatırım programını oluşturduk. Hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, artan turizm potansiyeli ile birlikte altyapıda alınacak önlemleri görüşmek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki arıtma tesislerini incelemek üzere Antalya'ya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği arıtma projelerini inceleyen Bakan Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte ilk olarak ASAT'a ait Beldibi ve Kemer arıtma tesislerini yerinde gördü. Başkan Türel ve ASAT yetkilileri, mevcut durum ile Beldibi ve Kemer'de yapılması planlanan yeni arıtma tesisleri ile ilgili Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Kemer'de turizmcilerle altyapı sorunlarının ele alındığı toplantı yaptı.

"Sorunlar oluşmadan çözülecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın katkıları ve koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği arıtma ve altyapı projelerine destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Ersoy, amaçlarının bölge yatırımcılarıyla da görüşüp, katkılarını alarak, önceliği katkı sağlayan bölgelere vermek suretiyle turizm bölgelerinde oluşabilecek potansiyel sorunları oluşmadan önce çözmek olduğunu kaydetti. Ersoy, şöyle konuştu:

“Sezona kadar hızlı bir şekilde bölgedeki yatırımları sonuçlandırmak istiyoruz. Turizmde potansiyel artıyor, arıtma tesislerinin kapasitelerinin de bununla paralel şekilde artırılması gerekiyor. Yatırımcı arkadaşlarla bununla ilgili yatırım programını oluşturduk. Hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz. İlk örneğini Belek'te yapmıştık. İkinci örneğini de Kemer'de gerçekleştireceğiz, sonrasında bunu tüm kıyı bandına yayacağız."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kanalizasyon ve arıtma tesisleri hususunda benzeri bir toplantıyı Belek bölgesindeki yatırımcılarla da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Burada hızlı bir mesafe alabilme imkanı oldu ve zannediyorum Belek'in 2040 senesine kadar arıtma ve kanalizasyon sorununu çözecek adımları bu ay içerisinde ihalesini yapmak üzere atacağız. Benzeri bir çalışmanın Kemer'de yapılması hususunda bakanımızın düşünceleri oldu. Belek'te yaptığımız model turizmciler, yerel yönetim yani Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık üçgeni ile ilgili gerçekleşti. Toplantımızın ana gayesi Kemer'in arıtma ve kanalizasyon çalışmaları ile ilgili işbirliği modelini ve yatımları nasıl planlarız, nasıl bir yol haritası çizeriz bunları görüşmek” dedi.

Bakan Ersoy, Başkan Türel ve Vali Karaloğlu, daha sonra Belek Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, kapasitesi artırılacak tesisle ilgili bilgiler aldı.