Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy baba ocağında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da turizm sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya geldikten sonra baba ocağı İbradı ilçesini ziyaret etti. Bakan Ersoy’a Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar eşlik etti. Bakan Ersoy, ilk olarak yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Ersoy, hemşehrilerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de İbradı’ya yapılan yatırımları anlattı. Bakan Ersoy, Ormana düğmeli evlerin bulunduğu sokakta yürüdükten sonra içinde göl bulunan Altınbeşik Mağarası’nda incelemelerde bulundu. Mağaraya botla giren Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra mağara dışında kendilerini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

İbradı’nın ardından Akseki ilçesine geçen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vatandaşlarla bir araya gelerek, Sarıhacılar Mahallesi’ndeki 600 yıllık cami ve Etnografya Müzesi’nde incelemelerde bulundu.