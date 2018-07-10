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10 Temmuz 2018 10:42

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a sektör temsilcilerinden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni dönemin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen Mehmet Ersoy’a turizm sektörü temsilcilerinden destek geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a sektör temsilcilerinden destek

10 Temmuz 2018 10:42


Sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tercihiyle turizm sektörüne verdiği önemi de gözler önüne serdiğini ve sektörün problemlerine hakim olan Mehmet Ersoy’un kısa zamanda ciddi atılımların önünü açacağına inandıklarını ifade ettiler.


“Sektörümüz adına son derece mutluyuz”


Mehmet Ersoy’un sektörün bütün bileşenlerinde faaliyet gösteren büyük bir grubun sahibi olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Dolayısıyla sektörümüz adına son derece mutluyuz. Bunu sektöre verilen değerin ve kıymetin bir göstergesi olarak da değerlendiriyorum. Mehmet Bey sektörün tüm sorunlarını biliyor. Son derece önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Bunun da ilerleyen dönemlerde rakamlara ve istatistiklere yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.



“Sektör sorunlarının çözümünde ciddi bir atılım yapacağını düşünüyoruz”


Uzun zamandır göreve gelecek bakanın turizm sektörünün içinde olması noktasında bir telkinleri olduğunu ifade eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erken Yağcı ise “Yeni bakanımız uzun süredir turizm sektörünün içinde ve farklı alanlarda yatırımları olan biri. Dolayısıyla sektörün sorunlarını çok iyi bilen, sektörün sorunlarına hakim aynı zamanda da sektörün tüm paydaşları ile iletişimi olan biri. Siyasi irade de arkasında olursa sektörün sorunlarının çözümünde çok yakın zamanda ciddi bir atılım yapacağını düşünüyoruz. Biz sektör olarak kendisinin arkasındayız ve destekliyoruz. Yakın zamanda da kendisiyle çalışmayı umuyoruz” dedi.


Mehmet Ersoy kimdir?


1968’de İstanbul’da doğan Mehmet Ersoy, İstanbul Alman Lisesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip Ersoy, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi. Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye’nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017’de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı. Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.




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