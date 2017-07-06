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06 Temmuz 2017 10:07

Kumluca Adrasan Barajı’nda sona yaklaşılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan Barajı çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca Adrasan Barajı’nda sona yaklaşılıyor

06 Temmuz 2017 10:07


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya’da su alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Temelden 50,2 metre yüksekliğe sahip olarak inşa edilen Kumluca Adrasan Barajı ile 2 milyon 817 bin metreküp su depolanacak ve 6 bin dekar zirai arazi suya kavuşturulacak. Gövde dolgu imalatları, dolusavak imalatları, topuk plağı, ön yüzü betonu altını teşkil eden bordür betonu imalatları tamamlanan barajın ön yüzü betonu imalatları ve rezervuarı besleyen iletim hattı imalatları devam ediyor.


Şimdiye kadar yüzde 92 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın sulama projesinin de tamamlanmasıyla birlikte 6 bin dekar zirai araziye su temin edilerek ülke ekonomisine yılda 14 milyon 840 bin TL katkı ve 720 kişiye de ek istihdam sağlanması hedefleniyor.



Baraj Orman yangınlarıyla mücadele içinde kullanılacak


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kumluca Adrasan Barajı inşaatında sona geldiklerini belirtti. Bakan Eroğlu, “Baraj inşaatında yüzde 92, sulama projesinde de yüzde 74 fiziki gerçekleştirmeyi sağlamış durumdayız. Bu proje için yaklaşık 40 milyon TL tutarında bir yatırım yapacağız. Ancak bu yatırımın karşılığında bölgedeki çiftçilerimizin 6 bin dekarlık zirai arazisine su temin edeceğiz. Ayrıca bu barajın yangın söndürme faaliyetleri içinde kullanılması söz konusu olacak. Yani barajı hem zirai arazilerimizi sulamak için hem de muhtemel orman yangınları ile mücadelede için kullanacağız. Kumluca Adrasan Barajı’nı ve sulama tesisini önümüzdeki yılbaşında tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.




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