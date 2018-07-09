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09 Temmuz 2018 12:33

Kumluca Altınyaka-Çaltı yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İlçesi’ne bağlı Altınyaka ve Çaltı Mahalleleri arasındaki 16 kilometrelik olan yolda asfalt hazırlığı yapıyor.

Kumluca Altınyaka-Çaltı yolu asfalta hazırlanıyor

09 Temmuz 2018 12:33


Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde kırsal mahallelerin yolları konforlu hale getiriliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca İlçesi’ne bağlı Altınyaka ve Çaltı Mahalleleri arasındaki 16 kilometrelik olan yolda asfalt hazırlığı yapıyor. Daha önceden alt yapı işlemleri biten yolda, ekipler filler malzemesi sererek silindir ile sıkıştırıyor. Çalışmalar bittiğinde yol asfalt dökümüne hazır olacak. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.




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