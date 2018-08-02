Kumluca Belediye Meclisi Olağanüstü toplandı

Kumluca Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Yusuf Göven başkalığında gerçekleştirildi. Açılış, yoklama ve kapanış maddeleri dâhil 6 gündem maddesi ile toplanan Kumluca Belediye Meclisi gündem maddelerini oy birliği ile oyladı.

Kumluca Belediye Meclisi Karagöl 2. Yayla Şenliğinin harcamaları için Belediye Bütçesinden ödenek ayrılması, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Üyeliğinden çıkılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2018 Tarih ve 501 sayılı yazılarının görüşülmesi ve 657. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde dereceye giren belediye güreşçilerine ödül verilmesinin görüşüldüğü maddelerini görüşmek için olağanüstü toplandı. Maddeler meclisten oybirliği ile geçti.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Her yıl olduğu gibi Ağustos Ayında meclisimizin tatili oluyordu. Ancak beklemediğimiz gelişen etkinlikler sebebiyle meclisimizi olağanüstü toplamak zorunda kaldık. Olağanüstü toplantı çağrımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.