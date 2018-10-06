Kumluca Belediye Meclisi toplandı

Antalya Kumluca Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında, belediyenin üç yıllık bütçesi görüşüldü.

Kumluca Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis, Belediye Başkanı Yusuf Göven başkanlığında toplandı. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, Kumluca Belediyesi tarafından 2018 yılında uygulanacak tarifeler görüşüldü. Ayrıca İmar ve İstimlak Müdürlüğünün verdiği dilekçe, Eylül Ayında İmar Komisyonuna havale edilen konuların imar komisyonunun görüşleri tartışılarak oylandı. 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait üç yıllık Kumluca Belediyesi bütçesi de görüşüldü.