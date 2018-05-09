Kumluca Belediyesi’nde devir teslim

Kumluca Mehmet Akif Kültür sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törende, Hüsamettin Çetinkaya’nın 19 yıllık görev süresi içerisinde gerçekleştirdiği, projeleri, yatırımları, sosyal etkinlikleri ve aldığı ödülleri içeren video klip izlendi.

Kumluca’nın yeni Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Bir gün Kumluca’ya belediye başkanı olacağım aklıma gelmezdi. Meclis arkadaşlarımız beni başkan seçti. Bize düşen bu ilçede, bu ülkede yaşayan insanlar için faydalı işler yapmaktır. Hep birlikte bu ilçeyi en iyi bir şekilde yöneteceğiz” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Hüsamettin Çetinkaya ise, “1999 yılında göreve geldiğimizde Kumluca İlçesini ülkemizde tanıyan yoktu. Üç Belediye Başkan Yardımcılığımızın öncülüğünde bir vizyonel ekip kurduk. Alt birimler oluşturduk. 1999 yılında çekilen fotoğraflara bakıldığında mesai arkadaşlarımızın ne kadar yıprandığını göreceksiniz. Personelimiz belediyemizin marka belediye olması için samimi bir şekilde gece gündüz durmadan çalıştı” diye konuştu.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da “Birçok ilçede değişik belediye başkanlarıyla çalıştım. Başkan Çetinkaya’nın eğitimci bir kimliği var. Öğretmen kökenli başkanların ayrı bir çalışma yöntemi olduğunu ve daha başarılı olduğunu gördüm. Başkan Çetinkaya’ya yeni çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yeni Başkanımıza da başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi. Törenin sonunda eski Başkan Çetinkaya’ya yeni başkan, belediye personeli ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri tarafından plaketler verildi.