Kumluca Belediyesi’ne mini kepçe alındı

Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmak üzere mini ekskavatör kepçe aldı. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Yeni alınan mini ekskavatör kepçe’yi, Park ve Bahçeler Müdürü Tuğba Tunç’a teslim etti. Başkan Yusuf Göven, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından refüj ve kaldırımların işlenmesinde ve çok amaçlı olarak kullanmak üzere bu mini ekskavatör kepçeyi aldık. Bundan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün insan gücünü azaltacak, kaldırım ve refüj çalışmalarımız başta olmak üzere tüm işler bu makine sayesinde daha hızlı yürüyecek” dedi.