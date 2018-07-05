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05 Temmuz 2018 12:38

Kumluca Beykonak’ta içme suyu seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kumluca’nın Beykonak Mahallesinde yaşanan su sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Kumluca Beykonak’ta içme suyu seferberliği

05 Temmuz 2018 12:38


Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerin alt yapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor. ASAT ekipleri, Kumluca’nın Beykonak Mahallesinde yaşanan su sorununu gidermek için çalışma başlattı. Beykonak’ta eskiyen ve zarar gören yaklaşık 3 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Çalışmalarda dünya standartlarında borular kullanılıyor. ASAT’ın büyük bir titizlikle sürdürdüğü çalışmaların 3 hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan yaz aylarında Beykonak sakinlerinin su sıkıntısı yaşamaması için yeni bir su deposu da yapılacak. 100 tonluk yeni içme suyu deposuyla bölge halkının içme suyu sorunu kökünden çözülecek.




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