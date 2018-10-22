Kumluca Emniyeti yeni personelle güçleniyor

Antalya'nın Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü göreve başlayan bir komiser, 4 komiser yardımcısı ve 10 bekçi ile güçlenmeye devam ediyor.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, halkın huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Doğan, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir komiser, dört komiser yardımcısının tayin edildiğini, geçen mayıs ayında da 10 mahalle bekçisinin müdürlük bünyesinde göreve başladığını bildirdi.

Emniyet Müdürü Cemil Doğan, “Bekçilerimiz Polis Memuru gibi birçok yetkiye sahiptir. Kumluca ülkemizin değişik bölgelerinden gelen sezonluk işçi bölgesidir. Değişen nüfus hareketliliğini kontrol altına almak için daha etkin bir şekilde çalışıyoruz. Bu vesile ile değerli Kumluca halkından bir ricamız da var. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan 100 günlük eylem planında trafik güvenliği ile ilgili olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak kazaların yüzde 2 azaltılması, ayrıca hız, emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı denetimlerinin etkinliğinin artırılması öngörülmüştür. Bu çerçevede Kumluca ilçe emniyet müdürlüğü olarak yoğun şekilde hem trafik polislerimiz hem de genel hizmet polislerimiz ile trafik denetimleri yapmaktayız, vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini özellikle rica ediyoruz” dedi.