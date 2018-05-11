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11 Mayıs 2018 17:12

Kumluca Emniyetine iki yeni araç

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde düzenlenen 12.

Kumluca Emniyetine iki yeni araç

11 Mayıs 2018 17:12

Geleneksel Deve Güreşlerinden elde edilen gelir ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne iki yeni araç alındı.


Deve Güreşleri Festivalinden elde edilen gelirle alınan otomobiller, düzenlenen törenle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ve vatandaşlar katıldı.


Kumluca Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı Sait Öztürk, “Geleneklerimizi yaşatmak için deve güreşleri düzenliyoruz. Deve Güreşlerimizi izlemeye gelen hayırseverlerin sağladığı katkılarla asayiş hizmetlerimizi sağlamasında kullanması için İlçe Emniyet Müdürlüğümüze iki ayrı araç aldık. 144 Bin TL ye mal olan araçlarımız 0 kilometre ve 2018 modeldir” dedi.


Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise, “Birçoğumuzun aklına Deve Güreşi ile Emniyetin ne alakası var diyebiliriz. Kumluca halkı örf adetlerine ve geleneklerine bağlı bir ilçedir. Her yıl geleneksel deve güreşlerini düzenliyoruz. Halkımız bu güreşlere çok yoğun ilgi gösterdi. Güreşlerimizden elde ettiğimiz hasılat ile bugün burada gördüğünüz otomobilleri satın aldık. İlçemize hayırlı olsun. Halkımızın güven ve huzurunu sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde 15 ayrı noktada 60 ayrı kamera sistemi kurduk. Otomobilleri almamız için yardım eden, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.”


Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman’ın yaptığı dua ile araçlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.




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