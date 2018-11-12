Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir aday adayı oldu

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, görevinden istifa ederek AK parti"den Kumluca Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Tekdemir, AK Parti Kumluca İlçe Başkanlığına aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer'e adaylık başvurusunu teslim eden Yusuf Tekdemir, “31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde Belediye Başkanlığı aday olarak doğduğum memleketime hizmet etmek istedim. Bu göreve talip oldum. Bu görev demokrasinin gereğidir. İnşallah Allah bize bu görevi yapmayı nasip eder. Genel merkezimizin kararı ne olursa olsun kimin elini kaldırırsa kaldırsın onun yanında olacağız. Arif başkanımıza bu sıcak karşılaması nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer ise “Partimizde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri için belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday adaylık süreci devam ediyor. Belediye başkanlıkları için 12 Kasım olan tarih 16 Kasım Cama günü saat 17'de kadar uzatıldı. Belediye meclis üyeliklerimiz için 3 Aralık tarihine kadar başvuru süreci devam edecek” diye konuştu.