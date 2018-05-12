Kumluca HEM yıl sonu sergisi açtı

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde açılan sergi için tören düzenlendi. Törene Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve vatandaşlar katıldı. Tören Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerin halk oyunları gösterileri yer aldı.

Törende Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, “Kumluca Halk Eğitim Merkezi olarak 2017-2018 öğretim yılında 328 kurs açtık. Bu kurslarımızdan 9 bin 300 vatandaşımız faydalanmıştır. Yetişkin eğitimine katılım sayısı giderek artmaktadır. Açılan bu kursların Halkla bütünleşmesi ve El Emeği Göz Nuru Ürünlerin görücüye çıkması da kursiyerlerimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılan bir ürünü eleştirmek basit, ama o ürünü üretmek, ortaya çıkarmak, büyük emek ve gayret isteyen bir iştir. Sergimize katıldığınız için hepinize şükranlarımız sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmasından sonra Halk Oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yer aldı.

Tören dikiş nakış, kabartma, oyma işçiliğinden oluşan ürünlerin sergilendiği serginin açılış kartelasının kesimi ve serginin protokol üyeleri tarafından gezilmesi ile son buldu.