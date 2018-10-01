İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca ilçe Jandarma Komutanlığı'na yeni atama

Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir görevine başladı.

2008 yılında Bingöl Solhan, 2010 yılında Afyon Sinanpaşa ve 2014'te de Kahramanmaraş Afişinde görev yapan Yüzbaşı Mehmet Demir 13 Ağustos 2018 tarihinde Kumluca İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığına atandı. İlçedeki görevine başlayan Yüzbaşı Mehmet Demir; "Ülkemizin değişik bölgelerinde görev yaptım. Kumluca benim memleketim sayılır. O yüzden Kumluca halkıyla daha çabuk kaynaşıp suç ve suçlularla mücadele etme imkanı bulacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.