Kumluca ilçe Jandarma Komutanlığı'na yeni atama

2008 yılında Bingöl Solhan, 2010 yılında Afyon Sinanpaşa ve 2014'te de Kahramanmaraş Afişinde görev yapan Yüzbaşı Mehmet Demir 13 Ağustos 2018 tarihinde Kumluca İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığına atandı. İlçedeki görevine başlayan Yüzbaşı Mehmet Demir; "Ülkemizin değişik bölgelerinde görev yaptım. Kumluca benim memleketim sayılır. O yüzden Kumluca halkıyla daha çabuk kaynaşıp suç ve suçlularla mücadele etme imkanı bulacağız" dedi.