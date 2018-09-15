Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nden çay dağıtımı

Orman Kokteyli olarak da bilinen 20'lik paketlerde yaklaşık 25 poşet çay dağıtıldı. Dağıtılan çayların içinde Laden, kuşburnu, papatya gibi 10 çeşit orman bitkisi bulunuyor. Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz ülkede orman varlıklarının çeşit açısından zengin olduğunu belirterek, “Biz Orman Genel Müdürlüğü olarak halkımızın bildiği ve bilmediği çay çeşitlerini bir poşette topladık. Poşet Çaylarımız hiçbir kimyasal boya veya madde içermemektedir. Bunu halkımızın ayağına kadar getirerek vatandaşlarımızla buluşturduk. Amacımız halkımıza ormanları koruduğumuzda, ormanlarımızın sadece yakacak odun veya kereste değil daha birçok alanda faydası olduğunu vurgulamak istedik. Orman varsa oksijen var oksijen varsa hayat var.” dedi.