Kumluca polisinden esnafa uyarı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri trafik kazalarını önleme ve halkı rahatsız eden ses, duman ve abartı egzoza yönelik ürünleri satan esnafa uyarılarda bulundu.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Kumluca Sanayi Sitesi'nde, 'İçişleri Bakanlığının 100 günlük Trafik Kazalarını Önleme' planı doğrultusunda; trafik kazalarını önleme ve halkı rahatsız eden ses, duman ve abartı egzoz denetim çalışması yapıldı. Son zamanlarda emniyet kemeri kullanma alışkanlığını etkileyen, araçlardaki emniyet kemeri hatırlatma sisteminin devre dışı bırakılmasına neden olan, emniyet kemeri kilit sistemine aparat veya toka sokulmasının önüne geçme çalışması yapan ekipler bu konuda uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemeri kilit sistemine takılan aparatları satan esnaflar tespit edilerek uyarıldı.

Ayrıca ekipler, vatandaşları rahatsız eden abartı egzozu, egzozdan duman çıkaracak sistemleri araçlara uygulayan veya satan iş yerlerini uyarmak için de sanayi sitesindeki esnafları denetledi. Bu tür işlemleri yapan veya hazır satan esnaflar tespit edilerek uyarıldı.

Ekipler esnafla bir araya gelerek yasalar dışında vatandaşı rahatsız edici abartı egzozu, duman çıkarıcı sistemlerin araçlara uygulanmasının zararları veya emniyet kemeri kilit sistemine takılan aparatların satışının vatandaşın hayatıyla oynandığı konusunu anlattı.