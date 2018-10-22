İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Yangın Tatbikatı

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde uygulamalı Yangın ve Doğal Afet Eğitimi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde uygulamalı Yangın ve Doğal Afet Eğitimi gerçekleştirildi.


Kumluca'da Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan eğitmenler Binali Yazıcı, Nazan Keyik ve Hasan Altuntaş tarafından yangın ve doğal afetler öncesi, olay anı ve sonrasında yapılması gerekenler, ekip üyelerine düşen görevler, binanın hazırlığı, yangına ilk müdahale, kaçış yolları, bina tahliyesinin nasıl yapılacağı, alınması gereken önlemler ve hazırlıklar gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından Fakülte bahçesinde Kumluca Belediyesi İtfaiyesi katkılarıyla “Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi.


Eğitim sonunda Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Utku Beyazıt ve Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Gör. Uğur Acar tarafından eğitimcilere teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.