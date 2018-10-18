Kumluca Sanayisinde fiyat listesi sabitlendi

Antalya'nın Kumluca İlçesi Sanayi Sitesinde fiyat listesi sabitlendi.

Kumluca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Çınar, döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı girdi fiyatlarının artığını, bu nedenle Antalya il sınırları içerisinde fiyatların sabitlendiğini sanayi esnafına duyurdu.

Çınar, "Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı girdi fiyatlarının yüksek olması küçük esnafı deprem olmuş da enkazın altında kalmış gibi hissettirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi kur dalgalanmalarının etkisinden en az nasıl etkilenebiliriz diyerek çözüm üretti. Problemin çözüm yolu 'fiyat listesinin' Antalya il sınırları içerisinde sabitlenerek yapılmıştır" dedi.

Söz alan sanayi esnafları; Sanayi içerisinde sabit bir fiyatın olmadığını 600 TL'lik bir işin 900 TL'ye yapıldığını esnaf arasında büyük farklılıklar olduğunu, standartların belirlenmesinin doğru tespit olduğunu söylediler.

Selçuk Çınar, “Dolar artarken yüzde 50 zam yapan firmalar dolar, düştüğü vakit fiyatları düşürmekte gecikiyor. Sorun bundan kaynaklanıyor. Küçük esnaf zor durumda kalıyor. Fiyat listesi uygulanırsa sağlıklı olur. Bu kararları herkes birbirlerine anlatsın. Ayrıca sanayi esnafına da ziyaret edeceğim" diye konuştu.