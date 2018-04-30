Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yağlı Güreşlerde, Ali Gürbüz başpehlivan oldu

19. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Karatepe stadında yapılan yağlı pehlivan güreşlerine 67’si başpehlivan olmak üzere, Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık bin 100 güreşçi katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı verilen güreşleri, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Selim Yurdakul, Güreş Yapan Belediyeler Birliği ve Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, AK Parti il Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP il Başkanı Mustafa Aksoy, İyi Parti il Başkanı Nizamettin Sağır, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Üç gün süren ve son günü sabah erken saatlerde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen güreşçilerden bazılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşlerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.

Güreşlerde konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, ata sporu yağlı güreşin Kumluca ve yöresinde sevilen bir spor olduğunu buna bağlı olarak pehlivanların güreşlerde kıran kırana mücadele ettiklerini söyledi.

Güreşlerin çeyrek final müsabakalarında başpehlivanlardan İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban birbirlerine rakip oldular. İki pehlivanında kıran kırana yaptığı mücadeleyi İsmail Balaban kazandı. Güreşlerin finalinde ise Ali Gürbüz ve İsmail Balaban karı karşıya geldi. Normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan başpehlivanlar puanlamaya gitti. Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibinden bir puan alan Ali Gürbüz, rakibinin birde ihtar almasıyla puanlama süresini tamamladı ve 19’uncu Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Serhat Balcı ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Süleyman Başar, Büyük Ortada Cengizhan Şimşek, Küçük Orta büyük boyda Yusuf Minta, Küçük Orta Küçük boyda Barış Bayer, Deste Büyük boyda Süleyman Kozakoğlu, Deste Orta boyda Serdar Yıldırım, Deste Küçük boyda Özgür Can Duman, Ayak boyda Eren Kalkan, Tozkoparan boyda Görkem Yasin Şefik, Teşvik-2 boyda Serhat Atalay, Teşvik-1 boyda Arif Kapar, Minik-2 boyda Güvencan Türkoğlu, Minik-1 boyda Halil Ceylan birinci oldu.

Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar tarafından hazırlanan hediyeleri, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Güreşler sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Başpehlivan Ali Gürbüz, Kumluca Güreşlerinde başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu, bundan sonrada diğer güreşlerde başarılı dereceler elde etmek için çalışacağını söyledi.

Güreşlerdeki başarısını yeni transfer olduğu Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Serik halkına hediye ettiğini ifade eden Gürbüz, “Güzel mücadele ettim. Rakiplerim zorluydu. Birinci olduğum için çok mutluyum. İnşallah buradan sonra bu sezon yapılacak diğer güreşlerde de başarılı olmak için çalışacağım.” dedi.

Kumluca Güreşlerinde yapılan güreş ağalığı ihalesini ise Özel Medikum Hastanesi adına, 150 bin lira veren Başhekim Dr. Galip Öztekin kazanırken, ağalık koçu ise Kumluca Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlandı.