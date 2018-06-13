Kumluca Zabıtasından bayram denetimi

Denetimlerde eksiklik bulunan işyerleri hakkında tutanak tutuldu.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastanelere yönelik denetim yaptı. İşyerlerinin genel temizliği, gıdaların üretim ve saklanma koşulları, çalışanların hijyen belgesi gibi konuların inceledi. Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, özellikle gıda üretim ve tüketimi yapılan işyerlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü, bu konuda eksikliği tespit edilen işyerleri hakkında tutanak tutulduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı Çataltepe, "Amacımız işyerlerimize ceza kesmek, işyerlerimizi kapatmak değil. Ancak halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konuda işyerlerimizin de dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor. Özellikle Ramazan Bayramında vatandaşlarımızın tatlı tüketiminin arttığı da göz önünde bulundurularak denetimlerimizi yapıyoruz. Bu konularda kesinlikle herhangi bir eksikliğe göz yummamız söz konusu değil. Eksikliği bulunmayan işyerlerimiz adına da işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.