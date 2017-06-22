Kumluca’da 10 Bin kişilik iftar sofrası kuruldu

cusu düzenlenen Geleneksel Kadir Gecesi İftar Yemeğine yaklaşık 10 Bin kişi katıldı.

Kumluca İlçesinde bu yıl 19. Geleneksel Kadir Gecesi İftar Yemeği düzenlendi. Narenciye Mahallesi Kültür Parkında düzenlenen Kadir Gecesi İftar Yemeğinde alan katılımcıları almayınca cadde ve sokaklara taştı. Yemeğe İlçe Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, Büyükşehir Belediyesi Kumluca İlçe Koordinatörü Yusuf Evran ve yaklaşık 10 Bin vatandaş katıldı. Yemekten önce Kumluca İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan İmam Hatipler tarafından ilahi ve kasideler okundu. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman iftar duasından önce, “Bugün burada birlik ve beraberlik içindeyiz. Allah millet olarak bizi tefrikaya düşmeden birlik ve beraberlik içinde yaşatsın. Bu gün üzülerek ifade ediyorum ki, Kur’an Kendine inanlar tarafından bir oyun ve eğlence aracı haline getiriliyor. Her ayrı grup kendi inancını desteklemek için Kur’an’dan destek arıyorlar. Hâlbuki kendilerini Kur’an ile düzeltmeleri gerekenler yanlış görüşlerine Kuranı şahit tutma gayretindeler” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da “19 yıldan beri aralıksız düzenlenen, kadın kız yaşlı genç, çocuk ayırt etmeden kadir gecesi yemeğine katılımlar oluyor. Bizde bu yemeğe öncülük ediyoruz. Yapılan organizasyonun maliyetini Kumluca’lı hayırseverler karşılıyor. Fiziksel olarak Kumluca Belediyesi olarak alt yapısını hazırlıyoruz. Kumluca’daki restoran sahipleri yemeği pişiriyorlar. Tam bir imece usulü ile manavi havaya uygun, kaynaşmayı sağlayan Kadir Gecesi Organizasyonu yapıyoruz. 19 yıldır aksaksız gerçekleştiriyoruz. Her yıl katılım artıyor. 15 Bin kişi birlikte iftar yaptı. Cenabı Allah Kumluca’nın birlikteliğini bozmasın. Herkes kadir gecesinde kucaklaşsın istiyorum. Allah Hepimizin Kadir Gecesini bereketli kılsın.”