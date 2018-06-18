Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:51

Kumluca’da 70 yıllık ahşap ev hatıralarla birlikte küle döndü

Kumluca İlçesine bağlı Ortaköy mahallesinde iki katlı ahşap ev yandı.

Kumluca’da 70 yıllık ahşap ev hatıralarla birlikte küle döndü

18 Haziran 2018 13:51

Emekli merhum vali Veysel Dalmaz’ın babasına ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar da kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinden Alaaddin Sarıkayalı gece saat 03 30 sıralarında duman kokusuyla uyandı. Mahallede bir evin yandığını fark eden Sarıkayalı, otomobilinin kornasıyla mahalleyi dolaşarak vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Yanan evin sahiplerinden Kemal Dalmaz; “Babam 94 yaşında vefat etti. Bu ev babamın eviydi. Yanan evimiz en az 70 yıllık bir evdi. Babamızın kullandığı eşyalar bu evdeydi. Benim ve abilerimin hatıraları bu evde saklıydı. Mahalle sakinleri haber vermeseydi, belki yangın etraftaki evlere de sıçrayabilirdi. Çok şükür can kaybı olmadan yangın etrafa sıçramadan söndürdük” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç