Kumluca’da 70 yıllık ahşap ev hatıralarla birlikte küle döndü

Emekli merhum vali Veysel Dalmaz’ın babasına ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinden Alaaddin Sarıkayalı gece saat 03 30 sıralarında duman kokusuyla uyandı. Mahallede bir evin yandığını fark eden Sarıkayalı, otomobilinin kornasıyla mahalleyi dolaşarak vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Yanan evin sahiplerinden Kemal Dalmaz; “Babam 94 yaşında vefat etti. Bu ev babamın eviydi. Yanan evimiz en az 70 yıllık bir evdi. Babamızın kullandığı eşyalar bu evdeydi. Benim ve abilerimin hatıraları bu evde saklıydı. Mahalle sakinleri haber vermeseydi, belki yangın etraftaki evlere de sıçrayabilirdi. Çok şükür can kaybı olmadan yangın etrafa sıçramadan söndürdük” dedi.