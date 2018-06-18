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18 Haziran 2018 14:07

Kumluca’da 70 yıllık ahşap ev küle döndü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 8 ay önce vefat eden eski valinin babasına ait 70 yıllık iki katlı ahşap ev yandı.

Kumluca’da 70 yıllık ahşap ev küle döndü

18 Haziran 2018 14:07


Edinilen bilgiye göre, dün gece Kumluca İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde yaklaşık 8 ay önce vefat eden eski vali Veysel Dalmaz’ın babası Hasan Dalmaz’a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Sahibinin de 6 ay önce vefat ettiği ahşap evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gece evin yandığını fark eden Mahalle sakinlerinden Alaaddin Sarıkayalı, otomobilinin kornasıyla mahalleyi dolaşarak vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Yanan evin sahiplerinden Kemal Dalmaz, "Babam 94 yaşında vefat etti. Bu ev babamın eviydi. Yanan evimiz en az 70 yıllık bir evdi. Babamızın kullandığı eşyalar bu evdeydi. Benim ve abilerimin hatıraları bu evde saklıydı. Mahalle sakinleri haber vermeseydi, belki yangın etraftaki evlere de sıçrayabilirdi. Çok şükür can kaybı olmadan yangın etrafa sıçramadan söndürdük" dedi.




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