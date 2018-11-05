Kumluca'da araç yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde park halindeki araç henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar Mevkiinde, Süleyman İşiyen (60) ile evli olan annesi Marina Löser ile birlikte yaşayan Silvana Löser'e ait 07 MA 2509 plakalı otomobil henüz nedeni belli olmayan şekilde yandı. Gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Süleyman İşiyen, “Alman Vatandaşı olan eşimin kızına ait 07 MA 2509 plakalı otomobilimiz sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yandı. Aracımız evin önündeydi. Kendi çabalarımızla söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelinceye kadar alevleri biraz hafiflettik ama yinede yanmaktan kurtaramadık. Alevlerin çevreye sıçramasından korktuk. Yolun karşısı ormanlıktı. Yanabilirdi. Bahçedeki köpeklerimizin ısrarlı havlamasıyla uyandık. İlk alevler aracın altında başladığını fark ettik. Aracımızın kundaklandığını sanıyorum. Çünkü aracımız bir ay önce bakım servisinden geldi. Herhangi bir arızası yoktu. Bir de dizel araç öyle kolay yanmaz. Aracımızın kundaklandığına inanıyorum ” dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.