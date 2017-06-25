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25 Haziran 2017 12:03

Kumluca’da Bayramlaşma

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kumluca’da Bayramlaşma

25 Haziran 2017 12:03


Kumluca’da bayramlaşma töreni 50’nci Yıl Kültür Merkezi Kalekule önünde yapıldı. Törene, Kaymakam Polat Kara, AK Parti Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Gürcan Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan diğer protokol üyeleri, Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


41 Mahalle’nin Muhtarı ilçe merkezinden 50. Yıl Kültür Merkezindeki Bayramlaşma Noktasına Ramazan Davulcusu Hüseyin Bacak eşliğinde geldi. Ramazan Davulcusu Hüseyin Bacak, bayramlaşma esnasında 41 Mahallenin Muhtarına maniler okudu. Ramazan davulcusu Hüseyin Bacak’ın davulu ve megafonu eşliğinde protokol içinde söylediği maniler ilgi çekti. Bayramlaşmaya katılanlara baklava ve çay ikram edildi.




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