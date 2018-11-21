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Kumluca'da çocuk oyun grupları dezenfekte ediliyor

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde parklardaki çocuk oyun grupları dezenfekte ediliyor.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde parklardaki çocuk oyun grupları dezenfekte ediliyor.


Kumluca Belediyesi, parklardaki çocuk oyun gruplarını daha temiz hale getirmek için çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun gruplarını dezenfekte ediyor. Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlikte, sağlığı koruyan organik ürünler kullanılıyor.


Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, bu uygulama kapsamında ilçe genelindeki 100'e yakın parktaki çocuk oyun alanlarının temizleneceğini söyledi. Parkların büyük bölümünün çocukların oyun alanından oluştuğunu dile getiren Göven, anne ve babaların en büyük endişesinin, çocuklarının hijyenik olmayan alanlarda oyun oynaması olduğunu belirtti. Daha temiz parklar hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Göven, “Vatandaşlarımızın parklarımızı gönül rahatlığıyla kullanmalarını, anne ve babaların çocuklarını huzur içinde ve güvenle parklara getirmelerini istiyoruz. Günümüz koşullarına uygun, güvenliği ön planda tutan, TSE standartlarında oyun gruplarını parklarımıza yerleştiriyoruz. Buna ilave olarak da bu ekipmanların daha hijyenik hale getirilmesini amaçladık. Başlattığımız yeni çalışmayla artık çocuk oyun aletlerimiz pırıl pırıl olacak. Bunu sağlarken de tamamen organik temizlik ürünleri kullanıyoruz. Bu sayede doğaya zarar vermeden oyuncakları temizleyip hijyeni sağlıyor, ekolojik dengeyi de koruyoruz” dedi.

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